МИД пока не готов отменить рекомендацию россиянам не ездить на Ближний Восток

Замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что ведомство пока не готово отменить рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива, затронутые конфликтом вокруг Ирана.

По его словам, рецидивы боевых действий в регионе не исключены.

«Соответственно, заботясь о безопасности российских граждан, МИД по-прежнему не рекомендует поездки в эти страны, а советует дождаться полной нормализации с тем, чтобы не было никаких угроз для безопасности наших граждан», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов также заявил, что россиянам лучше не ездить в страны Ближнего Востока, где идут боевые действия.

Также сообщалось, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше