МИД пока не готов отменить рекомендацию россиянам не ездить на Ближний Восток

По его словам, рецидивы боевых действий в регионе не исключены.
«Соответственно, заботясь о безопасности российских граждан, МИД по-прежнему не рекомендует поездки в эти страны, а советует дождаться полной нормализации с тем, чтобы не было никаких угроз для безопасности наших граждан», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов также заявил, что россиянам лучше не ездить в страны Ближнего Востока, где идут боевые действия.
Также сообщалось, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.