В МИД РФ назвали непредсказуемость наибольшей проблемой в отношениях с США

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа является наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сказал он.
Панкин отметил, что отношения между Россией и США «находятся в низшей точке», добавив при этом, что «прямые контакты между президентами России и США в Анкоридже были довольно плодотворными».