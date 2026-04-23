Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ назвали непредсказуемость наибольшей проблемой в отношениях с США

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном «находятся в низшей точке».

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа является наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сказал он.

Панкин отметил, что отношения между Россией и США «находятся в низшей точке», добавив при этом, что «прямые контакты между президентами России и США в Анкоридже были довольно плодотворными».

