Times: Абрамович подал иск в суд из-за замороженных активов в Великобритании

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для признания нелегитимной заморозки его активов британским судом, сообщает газета The Times.
Об этом сообщается в материале издания со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
Речь идёт о блокировке денежных средств, в число которых входят доходы от продажи футбольного клуба «Челси».
Представитель бизнесмена пояснил, что уголовное расследование финансов со стороны властей острова Джерси продолжается несколько лет без предъявления официальных обвинений. По его словам, защита считает данное разбирательство непрозрачным и политически мотивированным, поскольку власти скрыли ключевую информацию.
В иске подчёркивается, что правительство Великобритании выступит ответчиком за нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливый суд.
Экс-игрок «Челси» Терри заявил, что с Абрамовичем поступили отвратительно.