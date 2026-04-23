WP: Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива в полгода

По данным WP, на брифинге прозвучала информация, что Иран мог установить более 20 мин в проливе и вокруг него. Некоторые из них были выведены в заданные точки дистанционно с помощью технологий GPS, часть, предположительно, устанавливались с помощью малых катеров. Как было сказано на заседании, приступить к разминированию пролива вряд ли получится до окончания войны против Ирана.