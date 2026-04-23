В Гришине в воздушных боях оператор БПЛА уничтожил до 10 гексакоптеров ВСУ

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Российский оператор БПЛА в воздушных боях уничтожил около 10 гексакоптеров ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам оператор, командир взвода БПЛА 35-й бригады Алексей Митин.
«Я прилетаю, вижу, что [над позициями ВС РФ] висит “Баба-яга”. Начинаю уничтожать, отрабатывать: один, два раза, три раза, пока не перестанут, пока не поймут, что здесь мы им хозяйничать не дадим. Примерно удалось уничтожить до 10 штук в воздушном бою», — рассказал командир.
21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.
