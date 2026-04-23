Писториус: цель в 460 тыс. военных в ФРГ является не пределом, а ориентиром

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Целевая численность в 460 тыс. кадровых военных и резервистов не является верхним пределом. Об этом в эфире телеканала ARD заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Источник: Reuters

По его словам, данная отметка «является не пределом», а «направлением, в котором мы движемся», и в случае изменения потребностей или обострения ситуации она может быть превышена. В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул прогресс в увеличении численности войск. С момента его вступления в должность количество военнослужащих выросло с примерно 180 тыс. до нынешних 185−186 тыс. человек. Кроме того, количество заявок и случаев приема на службу постоянно растет. По его словам, задача заключается в том, чтобы обеспечивать рост численности упорядоченно и при этом максимально быстро.

Вместе с тем Писториус не исключил возможности восстановления обязательных моделей службы. Он пояснил, что если добровольных мер окажется недостаточно для достижения целевой численности личного состава, «придется обсуждать и принимать решение об обязательной потребности». Однако на данный момент такое решение на повестке дня не стоит. Приоритетом является достижение поставленной цели с помощью существующих инструментов, резюмировал министр.

Ранее Писториус указывал, что власти ФРГ намерены повысить численность Бундесвера (ВС Германии) до 260 тыс. человек и увеличить число резервистов до 200 тыс. Он также заявлял о планах принять пакет мер для снижения бюрократических барьеров в ВС ФРГ и применения искусственного интеллекта.

1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока проходит на добровольной основе. По новому закону совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Заполнение таких анкет для женщин добровольно.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
