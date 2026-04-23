Писториус: цель в 460 тыс. военных в ФРГ является не пределом, а ориентиром

По его словам, данная отметка «является не пределом», а «направлением, в котором мы движемся», и в случае изменения потребностей или обострения ситуации она может быть превышена. В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул прогресс в увеличении численности войск. С момента его вступления в должность количество военнослужащих выросло с примерно 180 тыс. до нынешних 185−186 тыс. человек. Кроме того, количество заявок и случаев приема на службу постоянно растет. По его словам, задача заключается в том, чтобы обеспечивать рост численности упорядоченно и при этом максимально быстро.