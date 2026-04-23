«Рособоронэкспорт»: облик Су-57Э в части оснащения ИИ постоянно совершенствуется

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/. 22 апреля. /ТАСС/. Технический облик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в части оснащения элементами ИИ непрерывно совершенствуется. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Рособоронэкспорта» в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
«ОКБ Сухого проводит непрерывную работу по совершенствованию технического облика перспективного многофункционального истребителя Су-57Э в части его оснащения современным бортовым оборудованием, включая оснащение машины элементами ИИ. Элементы ИИ позволяют обеспечить высокую автоматизацию и интеллектуализацию борта, налаживают определенную выдачу подсказок летчику в сложной тактической обстановке, позволяя реализовать весь потенциал истребителя, заложенный конструкторами, как при действиях в условиях военного времени, так и действиях в мирное время», — рассказал представитель организации.
Он отметил, что высокая интеллектуализация борта позволяет летчику оперативно получать информацию по двум каналам. «Как по аудиоканалу, так и в визуальном формате с выдачей определенных рекомендаций на дисплей истребителя. Это позволяет ему рационально принимать решения в ограниченные по времени эпизоды, тем самым мы говорим, что истребитель Су-57Э — продвинутая платформа, которая реализует весь комплекс заложенных в нее конструкторами возможностей. При действиях по воздушным, наземным и надводным целям — в любое время суток, днем и ночью», — подчеркнули в «Рособоронэкспорте».
Разработанный ОКБ Сухого (в составе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех») Су-57Э является одним ключевых экспонатов российской экспозиции на выставке DSA, которая проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля. Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что машину «готовы поставлять только надежным партнерам России». Самолет обладает большим опытом применения в реальных боевых условиях, включая применение управляемых ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.