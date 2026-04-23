«Рособоронэкспорт»: облик Су-57Э в части оснащения ИИ постоянно совершенствуется

Он отметил, что высокая интеллектуализация борта позволяет летчику оперативно получать информацию по двум каналам. «Как по аудиоканалу, так и в визуальном формате с выдачей определенных рекомендаций на дисплей истребителя. Это позволяет ему рационально принимать решения в ограниченные по времени эпизоды, тем самым мы говорим, что истребитель Су-57Э — продвинутая платформа, которая реализует весь комплекс заложенных в нее конструкторами возможностей. При действиях по воздушным, наземным и надводным целям — в любое время суток, днем и ночью», — подчеркнули в «Рособоронэкспорте».