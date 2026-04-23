МИД: Россию пригласили к участию в G20 в США на высшем уровне

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдёт до этого», — цитирует дипломата РИА Новости.
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Ранее посол по особым поручениям российского МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Россия готовится к участию в саммите лидеров G20 в Майами.
При этом в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин не планирует посещать G20 в Майами.