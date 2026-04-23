Песков объяснил остановку поставок казахстанской нефти в ФРГ

Остановка поставок нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» связана с техническими моментами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», — сказал он в комментарии «Вестям».

По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, информация о прекращении российского нефтяного транзита через территорию страны в Германию по трубопроводу «Дружба» официально не поступала.

Официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус между тем заявил, что Германия ищет замену казахстанской нефти на случай остановки «Дружбы».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше