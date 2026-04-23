МИД: РФ возобновит взносы в Арктической совет после восстановления его работы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия возобновит выплату взносов в бюджет Арктического совета (АС) в случае восстановления его полноценной работы организации. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
«Вопрос уплаты российских взносов в бюджет АС остается открытым. Мы не отказываемся от своих финансовых обязательств, но пока, к сожалению, не видим возможности для урегулирования сложившейся ситуации. Сначала необходимо восстановить полноценное функционирование Совета, прежде всего — обеспечить возобновление заседаний комитета старших должностных лиц», — сказал дипломат.
Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. Ее участниками являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ранее Россия приостановила выплаты взносов в Арктический совет до возобновления полноформатной работы организации.