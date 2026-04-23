Путин отдал свой бокал с шампанским боксеру Беспутину

Президент России Владимир Путин во время неформального общения с боксерами обратил внимание на спортсмена, которому не досталось шампанского. Глава государства и передал ему свой бокал.
Путин обратился к генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину и с удивлением спросил: «А вам чего, не наливали?».
После этого президент России протянул спортсмену свой полный бокал со словами: «Держи». Беспутин сначала попытался отказаться. Однако Путин уточнил, что «просто подержать» и ему принесут еще напиток.
Ранее KP.RU сообщал, что один из друзей кинорежиссера Никиты Михалкова облил Путина красным вином. Президент уточнил, что это произошло в гостях у актера. По его словам, друг Михалкова очень извинялся и после этой ситуации пообещал бросить пить.