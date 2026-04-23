Военные сбили девять воздушных целей при отражении атаки ВСУ в Севастополе

Военные продолжают отражать атаку украинских войск на территории Севастополя, количество уничтоженных БПЛА противника увеличилось до девяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы», — подчеркнул губернатор.
Развожаев пояснил, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают активную работу.
По его словам, данные местной спасательной службы подтверждают отсутствие разрушений гражданской инфраструктуры.
Ранее власти информировали о ликвидации трёх БПЛА противника.
