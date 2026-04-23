Суд в США отклонил иск главы ФБР к журналисту о клевете

В июне Патель подал в суд на журналиста американского телеканала MSNBC (с ноября 2025 года — MS NOW) из-за его слов о том, что Патель якобы проводит больше времени в ночных клубах, чем в своем ведомстве.
«Федеральный судья в Техасе отклонил иск о диффамации, который был подан директором ФБР Кэшом Пателем против бывшего помощника директора ФБР Фрэнка Фигльюззи, ставшего сотрудником MSNBC», — отмечает телеканал.
Адвокаты журналиста настаивали, что его утверждения носили саркастический и гиперболизированный характер, поэтому не могут считаться клеветой. Судья с этими доводами согласился, назвав высказывания журналиста риторическим преувеличением.