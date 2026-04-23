Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в США отклонил иск главы ФБР к журналисту о клевете

NBC: суд в США отклонил иск Пателя к журналисту о клевете про походы в клубы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Суд в США отклонил иск главы ФБР Кэша Пателя к журналисту, который утверждал, что директор американской спецслужбы проводит много времени в ночных клубах, сообщает телеканал NBC.

В июне Патель подал в суд на журналиста американского телеканала MSNBC (с ноября 2025 года — MS NOW) из-за его слов о том, что Патель якобы проводит больше времени в ночных клубах, чем в своем ведомстве.

«Федеральный судья в Техасе отклонил иск о диффамации, который был подан директором ФБР Кэшом Пателем против бывшего помощника директора ФБР Фрэнка Фигльюззи, ставшего сотрудником MSNBC», — отмечает телеканал.

Адвокаты журналиста настаивали, что его утверждения носили саркастический и гиперболизированный характер, поэтому не могут считаться клеветой. Судья с этими доводами согласился, назвав высказывания журналиста риторическим преувеличением.

