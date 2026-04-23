Россия приглашена к участию в саммите G20 в США

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал Панкин журналистам в ООН.
Как отметила ранее в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.