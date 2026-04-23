Россия приглашена к участию в саммите G20 в США

Панкин: Россия приглашена на саммит G20 на высшем уровне.

Источник: © РИА Новости

ООН, 23 апр — РИА Новости. Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал Панкин журналистам в ООН.

Как отметила ранее в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.

Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

