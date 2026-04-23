Лула да Силва раскритиковал продажу США компании по добыче редкоземов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике сделку по продаже бразильского производителя редкоземельных металлов Serra Verde американской горнодобывающей компании USA Rare Earth.
Бразильский лидер выразил недовольство действиями подписавшего соглашение экс-губернатора штата Гояс Роналду Кайаду, обвинив его в превышении полномочий.
«Кайаду заключил соглашение с американскими компаниями, на что он не имеет права, поскольку вопрос о ресурсах [относится к ведению] федерального правительства. Если мы не будем действовать на опережение, такие, как он, продадут Бразилию. Мы не можем этого допустить», — приводит его слова портал Brasil 247.
Глава государства подчеркнул, что считает позором заключенное соглашение, однако не указал, будет ли федеральное правительство предпринимать усилия для пересмотра сделки. Портал Brasil 247 добавил, что в правительстве Бразилии уже возникли «острые дебаты о национальном суверенитете» и контроле над стратегическими ресурсами.
Как отмечается в статье 20 Конституции Бразилии, минеральные ресурсы, включая богатства недр, являются исключительной собственностью Союза. Согласно девятому пункту этой статьи, распоряжение данными ресурсами находится в компетенции федерального правительства. Это положение основного закона страны ставит под сомнение законность любых самостоятельных соглашений властей штатов с иностранными компаниями в сфере добычи стратегического сырья, такого как редкоземельные металлы.
О сделке.
Ранее USA Rare Earth достигла соглашения о приобретении 100% акций бразильской компании Serra Verde. Сумма сделки оценивается в $2,8 млрд. Покупка рудника призвана помочь США и их союзникам снизить зависимость от поставок редкоземельных элементов из Китая.
Бразильское предприятие является единственным крупным производителем за пределами Азии, способным поставлять четыре основных элемента, необходимых для создания постоянных магнитов: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Прогнозируется, что к 2027 году на долю бразильской компании будет приходиться более 50% поставок тяжелых редкоземельных металлов за пределами КНР. Сделка проходит при поддержке американского правительства и включает 15-летний контракт с фиксированными минимальными ценами на выкуп производимых металлов.