Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: дом из фильма «Лицо со шрамом» выставлен на продажу за $237 млн

Дом из зимней резиденции бывшего американского президента Ричарда Никсона в Майами, который также использовался во время съёмок фильма «Лицо со шрамом», был выставлен на продажу за $237 млн.

Дом из зимней резиденции бывшего американского президента Ричарда Никсона в Майами, который также использовался во время съёмок фильма «Лицо со шрамом», был выставлен на продажу за $237 млн.

По информации The Wall Street Journal, дом имеет вертолётную площадку и прилегающие земельные участки общей площадью более 9,6 тыс. кв. м.

Как утверждает нынешний владелец участка Джон Девани, дом он купил в 2003 году за $30 млн. По его словам, в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 м и стеклянный лифт, которые можно увидеть в фильме.

В начале апреля сообщалось, что чемоданы Кэрри Брэдшоу и часы с гравировкой её покойного мужа Мистера Бига, использовавшиеся в съёмках спин-оффа «Секса в большом городе» — сериала «И просто так», — были выставлены на аукцион.

