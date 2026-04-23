WSJ: дом из фильма «Лицо со шрамом» выставлен на продажу за $237 млн

Дом из зимней резиденции бывшего американского президента Ричарда Никсона в Майами, который также использовался во время съёмок фильма «Лицо со шрамом», был выставлен на продажу за $237 млн.
По информации The Wall Street Journal, дом имеет вертолётную площадку и прилегающие земельные участки общей площадью более 9,6 тыс. кв. м.
Как утверждает нынешний владелец участка Джон Девани, дом он купил в 2003 году за $30 млн. По его словам, в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 м и стеклянный лифт, которые можно увидеть в фильме.
