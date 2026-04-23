Синоптик Позднякова назвала причины резкого похолодания в Москве

Причиной резкого похолодания в Москве стали изменившие свою траекторию атлантические и южные циклоны, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Причиной резкого похолодания в Москве стали изменившие свою траекторию атлантические и южные циклоны, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом эксперт рассказала журналистам РИА Новости.

Сформировавшиеся атмосферные вихри выступают как «ныряющие» и приносят на территорию города холодные массы.

Позднякова пояснила, что южный циклон сместился на Нижний Новгород и открыл путь арктическому воздуху, проникающему далеко на юг европейской территории России.

По её словам, в ближайшие дни синоптическая ситуация меняться не будет, поэтому столичный регион продолжит находиться под влиянием прохлады.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что до конца апреля в Москве и Подмосковье ожидается дождливая и прохладная погода.