Командир Голубец: ВСУ пытались бежать из Гришина через «бутылочное горлышко»

Командир штурмовой роты 35-й бригады группировки «Центр» отметил, что выход из населенного пункта контролировался ВС РФ с воздуха.

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские войска пытались бежать из Гришина, когда поселок был практически блокирован. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Владимир Голубец, для выхода у ВСУ оставалось «маленькое бутылочное горлышко».

«Им не дали выйти и они понимали, что не выйдут. Наша артиллерия их отрезала, потому что и с запада, и с востока мы зашли и, получается, маленький выход оставался — горлышко бутылочки», — рассказал командир.

Он подчеркнул, что выход этот контролировался российскими войсками с воздуха, и в случае движения по ВСУ наносились удары.

21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.