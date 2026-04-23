Командир Голубец: ВСУ пытались бежать из Гришина через «бутылочное горлышко»

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские войска пытались бежать из Гришина, когда поселок был практически блокирован. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Владимир Голубец, для выхода у ВСУ оставалось «маленькое бутылочное горлышко».
«Им не дали выйти и они понимали, что не выйдут. Наша артиллерия их отрезала, потому что и с запада, и с востока мы зашли и, получается, маленький выход оставался — горлышко бутылочки», — рассказал командир.
Он подчеркнул, что выход этот контролировался российскими войсками с воздуха, и в случае движения по ВСУ наносились удары.
21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.