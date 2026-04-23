Отношения России и США находятся на самой низкой точке, заявил замглавы МИД

Панкин: отношения России и США находятся на самой низкой точке.

Источник: © РИА Новости

ООН, 23 апр — РИА Новости. Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко», — сказал Панкин журналистам в ООН, когда те попросили охарактеризовать отношения между двумя странами при президенте США Дональде Трампе.

В то же время, Панкин отметил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

«Прямые контакты между нашими президентами, российским и американским президентом в Анкоридже, были довольно плодотворными. Вероятно, сложность в том, что нет предсказуемости. Утром можно услышать одно, а вечером — другое, противоположное, или на следующий день — действия, противоречащие и тому, и другому. Так что именно высокая непредсказуемость — самая большая проблема», — добавил замглавы МИД.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше