Глава ВМС США ушел в отставку

Джон Фелан — не военнослужащий. Он бизнесмен, сооснователь нескольких инвестиционных компаний. Хотя министр военно-морских сил США — это гражданская должность, господин Фелан был первым руководителем ВМС с 2006 года, у которого не было военного опыта, отмечало Associated Press. Тем не менее, президент США Дональд Трамп хотел видеть господина Фелана на этой должности, и Сенат утвердил его на пост в марте 2025-го.