Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВМС США ушел в отставку

Пентагон сообщил об отставке Джона Фелана с поста министра военно-морских сил (ВМС). Временно исполняющим обязанности министра станет первый заместитель господина Фелана — Ханг Као, написал представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. В военном ведомстве поблагодарили экс-министра за работу.

Пентагон сообщил об отставке Джона Фелана с поста министра военно-морских сил (ВМС). Временно исполняющим обязанности министра станет первый заместитель господина Фелана — Ханг Као, написал представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. В военном ведомстве поблагодарили экс-министра за работу.

Джон Фелан — не военнослужащий. Он бизнесмен, сооснователь нескольких инвестиционных компаний. Хотя министр военно-морских сил США — это гражданская должность, господин Фелан был первым руководителем ВМС с 2006 года, у которого не было военного опыта, отмечало Associated Press. Тем не менее, президент США Дональд Трамп хотел видеть господина Фелана на этой должности, и Сенат утвердил его на пост в марте 2025-го.

Министр ВМС США отвечает за распределение бюджета, закупку и строительство кораблей, а также организацию обучения и набора личного состава. Министры видов вооруженных сил США (руководители армии, авиации, флота) не входят в кабинет президента и подчиняются министру обороны.

