TWZ: США впервые за 38 лет применили палубные пушки в Иране

Американские военные впервые за последние 38 лет применили палубные пушки против морских целей. Оружие было использовано эсминцем класса «Арли Берк» USS Spruance при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska.
«С 1988 года ВМС США не наносили ударов по другим кораблям из своих палубных орудий в ходе боевых действий», — пишет The War Zone.
Согласно статье предыдущий инцидент произошёл в том же районе и также против Ирана.
«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблём против другого корабля произошёл 18 апреля 1988 года во время операции “Богомол”, — передаёт издание.
Ранее МИД Ирана потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska.
В ведомстве назвали захват иранского судна военными США нарушением режима прекращения огня.