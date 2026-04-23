TWZ: США впервые за 38 лет применили палубные пушки в Иране

Американские военные впервые за последние 38 лет применили палубные пушки против морских целей. Оружие было использовано эсминцем класса «Арли Берк» USS Spruance при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska.

Американские военные впервые за последние 38 лет применили палубные пушки против морских целей. Оружие было использовано эсминцем класса «Арли Берк» USS Spruance при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska.

«С 1988 года ВМС США не наносили ударов по другим кораблям из своих палубных орудий в ходе боевых действий», — пишет The War Zone.

Согласно статье предыдущий инцидент произошёл в том же районе и также против Ирана.

«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблём против другого корабля произошёл 18 апреля 1988 года во время операции “Богомол”, — передаёт издание.

Ранее МИД Ирана потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska.

В ведомстве назвали захват иранского судна военными США нарушением режима прекращения огня.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше