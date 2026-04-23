Трое американских моряков пострадали при пожаре на эсминце ВМС США

Трое американских военнослужащих получили различные травмы в результате возгорания на борту ракетного эсминца USS Zumwalt в штате Миссисипи.
Об этом сообщает портал USNI News со ссылкой на заявление ВМС США.
Военный корабль находился у причала на судостроительной верфи для проведения модернизации.
Журналисты пояснили, что экипажу удалось самостоятельно ликвидировать возгорание. По их данным, одного пострадавшего доставили в местную больницу.
«Военно-морские силы выясняют причину пожара и оценивают масштаб повреждений на борту», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что трое моряков пострадали при пожаре на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69).