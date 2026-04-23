«После многомесячного тупика»: что известно об одобрении в ЕС кредита для Украины на €90 млрд

Постоянные представители стран ЕС одобрили выделение обещанного Украине кредита на сумму €90 млрд после того, как Венгрия сняла своё вето, информирует Reuters со ссылкой на кипрское председательство. Ожидается, что 27 государств — членов Европейского союза официально подпишут соответствующее соглашение в четверг, ко второй половине дня. Ранее в Евросовете подтвердили, что обсуждение было сосредоточено на теме пролонгации помощи для киевского режима. Впрочем, аналитики уверены, что выделение €90 млрд Киеву от ЕС не окажет принципиального влияния на ход боевых действий в зоне СВО, но осложнит и без того трудное положение европейской экономики.
Послы Евросоюза согласовали заём для Киева и новые ограничения в отношении Москвы. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на кипрское председательство.
«В среду постоянные представители стран ЕС одобрили выделение обещанного Украине кредита на сумму €90 млрд ($106 млрд), а также новый пакет санкций против России после того, как Венгрия сняла своё вето. Об этом сообщило представительство Кипра, председательствующего в блоке», — проинформировало агентство.
Ожидается, что 27 государств — членов Европейского союза официально подпишут соответствующее соглашение в четверг, ко второй половине дня, добавил представитель Кипра.
Ранее в Евросовете подтвердили, что обсуждение было посвящено теме пролонгации помощи для киевского режима.
«Дискуссия на уровне министров была сосредоточена на дальнейшей поддержке Украины, в том числе через выделение кредита на её поддержку в размере €90 млрд на 2026—2027 годы, а также на способах дальнейшего усиления всеобъемлющего давления на Россию, в том числе через 20-й пакет санкций и дополнительные ограничительные меры», — говорится в пресс-релизе.
Обе эти инициативы блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по «Дружбе». Накануне Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил ремонт трубопровода.
Как уточняет The Washington Post, большинство послов стран ЕС, собравшихся 22 апреля, «с осторожным оптимизмом» полагают, что крупный кредит для покрытия военных и финансовых нужд Украины на ближайшие два года «может быть наконец одобрен после многомесячного тупика».
«Кипр, который в настоящее время председательствует в ЕС на ротационной основе, намерен запустить письменную процедуру для утверждения документов, которые станут своего рода финальным штрихом всего кредитного пакета. В связи с этим от Венгрии или любой другой страны (ЕС. — RT), выступающей против этой меры, потребуется изложить свои возражения в письменной форме», — пишет издание.
Отмечается также, что на принятие решения в рамках такой процедуры зачастую отводится не менее суток, и пока неясно, какие сроки установит Кипр.
«Это означает, что окончательное одобрение может быть получено в четверг, когда лидеры ЕС соберутся на саммит на Кипре», — сообщается в материале.
Саммит ЕС.
Со своей стороны, The New York Times обращает внимание на то, что если в ЕС достигнут соглашения, Украине, которая, как считает издание, «испытывает всё более острую нужду, в скором времени могут начать поступать столь необходимые ей денежные средства». Газета также отмечает, что сам кредит в конечном итоге не обернётся никакими затратами ни для Венгрии, ни для Чехии и Словакии.
«Все они отказались от участия в его финансировании (что им позволили сделать. — RT) в обмен на согласие его утвердить. Кредит обеспечивается общим бюджетом Европейского союза», — говорится в статье.
Сообщается также, что Киев нуждается в деньгах для закупки средств ПВО и военного оборудования, а имеющиеся у него финансовые ресурсы «стремительно истощаются».
Несогласные в Европе.
На фоне текущей ситуации вокруг выделения кредита Киеву Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования на сумму более €600 млн для Украины, говорится в опубликованном на сайте банка заявлении. Уточняется, что эти средства пойдут на поддержку «срочных проектов по восстановлению на Украине».
При этом в ЕС далеко не все позитивно оценивают финансовую поддержку Киева со стороны Брюсселя.
В частности, сооснователь партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт задалась вопросом в соцсети X, почему киевский режим финансируют немецкие граждане, а не украинские миллиардеры.
Как считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, одобрение очередного пакета антироссийских санкций, равно как и новый кредит Киеву, не изменят ситуацию для Украины.
«Одобрение 20-го пакета санкций против России, а также кредит в размере €90 млрд ничего не решат для Украины. В момент, когда война в Иране дестабилизирует рынки, продолжение провальной стратегии против Москвы не пойдёт на пользу Европе. Нам нужно снова покупать российскую энергию, найти дипломатическое решение, но вместо этого мы ведём новую войну против России», — приводит РИА Новости его заявление в соцсети Х.
По мнению финского политика, энергетический кризис и стремительный рост цен могут вызвать восстание в Европе и массовые протесты. «Евросамоубийство продолжается на всех уровнях», уверен Мема.
Ранее евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, разрушая свою экономику ради поддержки Киева любой ценой.
«Сегодня единственное настоящее дело Европейского союза — это продолжать эту войну до конца, и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран. Я говорю — им (элитам ЕС. — RT) всё равно. Я думаю, что ЕС сейчас копает себе могилу», — сказал РИА Новости Мариани.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен.
В то же время, как отмечает украинское издание Kyiv Independent, Украине не хватит средств, чтобы покрыть военные расходы, даже с учётом новых кредитов со стороны ЕС. По подсчётам журналистов, Киев в этом году ждёт дефицит оборонного бюджета в размере €19,6 млрд, а к 2027 году ситуация лишь ухудшится.
«Вопреки здравому смыслу».
Как отмечают эксперты, выделение Киеву долгожданных €90 млрд от ЕС не окажет принципиального влияния на ход боевых действий в зоне СВО, но осложнит и без того плачевное положение европейской экономики.
«Эти деньги предназначены в основном для выплаты зарплат бюджетникам и обслуживания предыдущих долгов. Киевский режим находится в состоянии перманентного дефолта, и без этих вливаний государственная машина просто остановилась бы через пару месяцев. Это кредит на латание бюджетных дыр, а не на закупку оружия, с поставками которого у Запада сейчас серьёзные проблемы. Европейский ВПК физически не способен произвести необходимое количество снарядов и техники в сжатые сроки», — рассказал профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT.
По его мнению, отказ Будапешта и Братиславы от участия в кредитной программе даже после снятия вето — это «демонстративный политический жест».
«Обе страны руководствуются исключительно прагматичными национальными интересами. Они не желают платить ренту киевским коррупционерам из кармана своих налогоплательщиков, продлевая вооружённый конфликт, который наносит ущерб их собственной экономике. Формальное снятие вето не означает наличия единства в ЕС», — считает Фельдман.
Он также обратил внимание на то, что ситуация вокруг кредита для Киева и трубопровода «Дружба», по которому доставляется российская нефть в Венгрию и Словакию, — это «классический пример пакетного торга», где Киев использует инструмент шантажа, а Евросоюз его прикрывает.
«Украина вопреки контрактным обязательствам и здравому смыслу остановила прокачку российской нефти для Венгрии и Словакии. В ответ Будапешт заблокировал финансирование ЕС. Сейчас, судя по всему, Киев пошёл на тактическую уступку под жёстким давлением Будапешта, чтобы разблокировать жизненно важные для себя €90 млрд. ЕС же в ответ на уступку Киева продавил 20-й пакет санкций против РФ», — пояснил Фельдман.
В свою очередь, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер обратил внимание на то, что наличие коррупционных схем на Украине и в структурах ЕС может серьёзно подорвать эффективность выделяемой финансовой помощи Киеву со стороны Евросоюза.
«Мало того, что эти деньги наверняка не будут способствовать каким-то успехам украинской армии, которая находится в плачевном положении, но и к делу подключатся также коррупционеры — как в Киеве, так и в Брюсселе. Поэтому сказать, что выделенные средства как-то сильно помогут Украине, нельзя», — отметил Швейцер в разговоре с RT.
По его словам, все эти коррупционные схемы ведут к усталости в ЕС от помощи Украине и росту числа евроскептиков.
«Всё больше людей в Европе осознают, что деньги с их налогов попадут к украинским элитам, которые уже заранее всё распилили и только ждут поступления транша. Еврочиновникам в Брюсселе тоже ситуация выгодна — их наверняка ждут откаты. Страдают в данной ситуации европейские граждане», — заключил Швейцер.