Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Джона Фелана

Официальный представитель Министерства войны США Шон Парнелл сообщил об отставке министра ВМС США Джона Фелана.

«Министр военно-морских сил Джон К. Фелан покидает администрацию немедленно», — написал он в соцсети Х.

Причины отставки при этом не называются.

Исполняющим обязанности министра станет первый заместитель Фелана Ханг Као.

В начале апреля Парнелл подтвердил информацию об отставке начальника штаба американской армии генерала Рэнди Джорджа.

В The New York Times позже писали, что в армии США растёт недовольство из-за увольнения генерала Джорджа.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше