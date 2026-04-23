Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Джона Фелана

Официальный представитель Министерства войны США Шон Парнелл сообщил об отставке министра ВМС США Джона Фелана.
«Министр военно-морских сил Джон К. Фелан покидает администрацию немедленно», — написал он в соцсети Х.
Причины отставки при этом не называются.
Исполняющим обязанности министра станет первый заместитель Фелана Ханг Као.
В начале апреля Парнелл подтвердил информацию об отставке начальника штаба американской армии генерала Рэнди Джорджа.
В The New York Times позже писали, что в армии США растёт недовольство из-за увольнения генерала Джорджа.
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.