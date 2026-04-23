В Севастополе сбили 15 беспилотников

Развожаев: силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ в Севастополе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, в общей сложности было сбито 15 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщал, что военные отражали атаку ВСУ в Севастополе, на тот момент было сбито девять воздушных целей.

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.

