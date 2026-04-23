В Севастополе сбили 15 беспилотников

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, в общей сложности было сбито 15 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что военные отражали атаку ВСУ в Севастополе, на тот момент было сбито девять воздушных целей.
«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше