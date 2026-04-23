Иран обвинил Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию в пособничестве США

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Иран заявил, что США продолжали использовать территорию и воздушное пространство Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии для планирования, подготовки и проведения незаконных военных атак против исламской республики. Об этом говорится в письмах постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, адресованных генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.
«На основе непрерывного мониторинга и оценок, проведенных вооруженными силами Исламской Республики Иран, было установлено, что агрессор, а именно Соединенные Штаты, продолжал использовать территорию и воздушное пространство Королевства Бахрейн для планирования, подготовки, оснащения и проведения незаконных военных атак против Исламской Республики Иран», — говорится в одном из писем. Аналогичные обвинения выдвинуты в других четырех письмах в адрес Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ.
В письме, касающемся Объединенных Арабских Эмиратов, Иран также прямо обвинил сами ОАЭ в непосредственном участии в агрессии. Утверждается, что истребитель Mirage ВВС ОАЭ, беспилотник Akinci и истребитель F-16 нарушали воздушное пространство Ирана, нанося удары по целям в Ормузском проливе и на островах, включая Кешм, Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Иран призвал все эти государства соблюдать принципы добрососедства и не допускать дальнейшего использования их территории против исламской республики, возложив на них полную ответственность за последствия этих нарушений.