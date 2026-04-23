Иран обвинил Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию в пособничестве США

В письме, касающемся Объединенных Арабских Эмиратов, Иран также прямо обвинил сами ОАЭ в непосредственном участии в агрессии. Утверждается, что истребитель Mirage ВВС ОАЭ, беспилотник Akinci и истребитель F-16 нарушали воздушное пространство Ирана, нанося удары по целям в Ормузском проливе и на островах, включая Кешм, Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Иран призвал все эти государства соблюдать принципы добрососедства и не допускать дальнейшего использования их территории против исламской республики, возложив на них полную ответственность за последствия этих нарушений.