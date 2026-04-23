Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обвинил Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию в пособничестве США

Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани отметил, что Соединенные Штаты использовали территорию этих государств для планирования, подготовки и проведения военных атак.

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Иран заявил, что США продолжали использовать территорию и воздушное пространство Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии для планирования, подготовки и проведения незаконных военных атак против исламской республики. Об этом говорится в письмах постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, адресованных генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.

«На основе непрерывного мониторинга и оценок, проведенных вооруженными силами Исламской Республики Иран, было установлено, что агрессор, а именно Соединенные Штаты, продолжал использовать территорию и воздушное пространство Королевства Бахрейн для планирования, подготовки, оснащения и проведения незаконных военных атак против Исламской Республики Иран», — говорится в одном из писем. Аналогичные обвинения выдвинуты в других четырех письмах в адрес Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ.

В письме, касающемся Объединенных Арабских Эмиратов, Иран также прямо обвинил сами ОАЭ в непосредственном участии в агрессии. Утверждается, что истребитель Mirage ВВС ОАЭ, беспилотник Akinci и истребитель F-16 нарушали воздушное пространство Ирана, нанося удары по целям в Ормузском проливе и на островах, включая Кешм, Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Иран призвал все эти государства соблюдать принципы добрососедства и не допускать дальнейшего использования их территории против исламской республики, возложив на них полную ответственность за последствия этих нарушений.

