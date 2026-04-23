В Госдуме предложили увеличить стипендию студентам в десять раз

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением установить базовый уровень стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии — не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией.
Лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов подчеркнул, что стипендия должна назначаться студентам для поддержки достойного уровня жизни.
«Её размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше», — передаёт слова парламентария РИА Новости.
По мнению Миронова, данная инициатива позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки и больше времени уделять учёбе.
Ранее Миронов заявлял, что стипендию студентов очных отделений необходимо увеличить до 18,9 тыс. рублей, чтобы она соответствовала величине прожиточного минимума на душу населения в целом по России.
Юрист Евгений Кривцун между тем рассказал, что получение нескольких стипендий в разных университетах возможно, но требует проверки положений о каждой выплате.