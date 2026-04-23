Военные сбили 15 БПЛА при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Военнослужащие успешно отразили атаку украинских войск на территории Севастополя, уничтожив в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В общей сложности сбито 15 БПЛА», — подчеркнул губернатор.
Развожаев пояснил, что в настоящий момент нападение отражено. По его словам, оперативная информация спасательной службы подтверждает отсутствие повреждений на объектах гражданской инфраструктуры.
Ранее власти информировали о ликвидации девяти БПЛА противника.
