Россиянки на Бали пожаловались на скрытую съемку водителями скутер-такси

ДЖАКАРТА, 23 апр — РИА Новости. Российские туристки на Бали в беседе с РИА Новости пожаловались на участившиеся случаи, когда водители скутер-такси снимают пассажиров на видео без их согласия для публикации в соцсетях.
По словам одной из собеседниц агентства, она обнаружила запись с собой уже после поездки.
«Я случайно наткнулась на видео в интернете, листая видео. Там была подпись, что-то на индонезийском про россиянок на Бали. Оказалось, что меня снимали во время поездки на байке-такси, я была в коротком топе, и там был явный зум на зону декольте. Я даже не подозревала, что меня снимают. А в комментариях был настоящий буллинг, в том числе и по национальному признаку», — рассказала она.
По ее словам, на просьбу удалить видео автор ролика не откликнулся.
Еще две россиянки сообщили, что также столкнулись с подобной практикой. По их словам, водитель во время поездки держал включенной камеру и задавал провокационные вопросы.
«Нам водитель сказал, что камера была якобы “для безопасности”. Но при этом он постоянно громко с нами говорил во время поездки, задавал странные вопросы, типа “нравятся ли нам индонезийские мужчины”. Было ощущение, что это снимается для развлекательного контента», — отметила одна из них.
Собеседницы агентства отметили, что подобные видео могут распространяться, набирая просмотры за счет появления в них иностранок.