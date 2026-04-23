Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле раскрыли причину прекращения поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба»

Решение об остановке поставок казахстанской нефти в Германию через трубопровод «Дружба» обусловлено техническими факторами. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», — уточнил пресс-секретарь президента РФ во время общения с ИС «Вести».

Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба». Напомним, в марте украинские власти всячески препятствовали восстановлению транзита нефти. Они отказались допустить венгерских специалистов для проведения экспертизы и оценки якобы поврежденного нефтепровода. Транзит российской нефти через украинскую территорию был остановлен в январе по решению Киева.

