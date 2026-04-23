Названы вклады, держать которые перестало быть выгодно

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вкладчикам стоит пересмотреть свои долгосрочные депозиты, особенно если их доходность ниже текущих рыночных ставок. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Если говорить о том, с каких вкладов разумно снимать деньги, то в первую очередь речь идет о низкодоходных старых депозитах, а также о вкладах, где ставка после пролонгации существенно снизилась. Нередко банки автоматически продлевают договор уже на менее выгодных условиях, и клиенты это замечают не сразу», — пояснил эксперт.
По словам Шнейдермана, сейчас наибольший спрос — на краткосрочные вклады сроком от 2 до 6 месяцев. Они позволяют получить высокую фиксированную доходность и сохранить гибкость. Долгосрочные депозиты на один-три года становятся менее популярными, особенно если ставка по ним ниже рыночной.
Эксперт советует не держать крупную сумму в одном вкладе без диверсификации и внимательно следить за условиями пролонгации.