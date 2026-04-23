В МИД объяснили временные ограничения работы интернета в России

«И вы знаете, почему это делается — из-за безопасности во многих городах. Я имею в виду, у нас сотни дронов летают с Украины с целью бомбить российские объекты, инфраструктуру, города и так далее. Так что это часть электронных средств противодействия атакам дронов», — сказал Панкин журналистам в ООН.
Он также отметил, что такие ограничения влияют на экономику, привел в пример перебои с оплатой.
«Отключение носит довольно временный характер, нет отключений на день или два или на определенные часы. Это происходит, когда есть серьезный риск или очевидная масштабная атака, воздушная атака на город, на регион», — подчеркнул замглавы МИД.
