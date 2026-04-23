МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украина рискует столкнуться с непоправимыми последствиями из-за демографического коллапса, вызванного оттоком коренного населения, пишет издание The European Conservative.
«Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса», — указывается в материале.
По словам автора статьи, из-за затягивания Киевом конфликта с Россией, Украина рискует вовсе перестать быть той страной, которую, как заявляет киевский режима, они якобы «защищают».
Ранее Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной отметки за последние 300 лет.