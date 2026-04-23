Губернатор Федорищев объявил об угрозе атаки БПЛА в Самарской области

На территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Внимание! На территории Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что военнослужащие успешно отразили атаку украинских войск на территории Севастополя, уничтожив в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов.
