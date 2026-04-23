Пентагон объявил об отставке министра ВМС США Фелана

Ранее сообщалось, что Пентагон проинформировал Конгресс США о сроках очистки Ормузского пролива. По оценке американских военных, разминирование может занять до шести месяцев. Высокопоставленные чиновники ведомства заявили, что операция вряд ли начнётся до окончания войны с Ираном. На закрытом брифинге законодателям сообщили, что Иран мог разместить в районе пролива 20 или более мин.