Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон объявил об отставке министра ВМС США Фелана

Министр военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан оставляет свой пост. Об этом сообщили в Пентагоне. Заявление разместил помощник шефа военного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл в социальной сети X.

Источник: Life.ru

Решение вступает в силу немедленно. Причины отставки не назвали. Временно исполняющим обязанности министра ВМС назначили первого заместителя Фелана Ханг Као. Фелан был утверждён Сенатом на эту должность 25 марта 2025 года и затем приведён к присяге.

«Министр ВМС Джон Фелан оставляет пост в администрации, решение вступает в силу немедленно», — сообщил Парнелл.

Министр ВМС США отвечает за материально-техническое обеспечение флота и его финансы. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск не являются членами президентского кабинета.

Ранее сообщалось, что Пентагон проинформировал Конгресс США о сроках очистки Ормузского пролива. По оценке американских военных, разминирование может занять до шести месяцев. Высокопоставленные чиновники ведомства заявили, что операция вряд ли начнётся до окончания войны с Ираном. На закрытом брифинге законодателям сообщили, что Иран мог разместить в районе пролива 20 или более мин.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше