В ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады и захвата Калининграда

«Кроме того, растёт активность и ведомых Великобританией Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области. НАТО целенаправленно идёт по пути усиления конфронтации в этой части Европы», — сказал замминистра.