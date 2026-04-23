Финансист Ермилова рассказала, как увеличить накопления на пенсию

Финансист, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как россияне могут увеличить свои накопления на пенсию.

Финансист, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как россияне могут увеличить свои накопления на пенсию.

Так, по её словам, для повышения комфорта и более быстрого накопления можно использовать программу долгосрочных сбережений (ПДС).

«Заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и регулярно вносите средства. Государство добавляет к взносам человека софинансирование (до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет), а также предоставляет ежегодный налоговый вычет (до 52 тыс. рублей при ставке НДФЛ 13%)», — отметила финансист.

Эксперт уточнила, что размер суммы софинансирования от государства зависит от уровня дохода. Кроме того, Ермилова добавила, что в рамках программы также можно ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ, что увеличивает доход уже сейчас.

Также она рассказала, что средства на счёте ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей — вдвое больше, чем по банковским вкладам, что делает эту программу ещё более привлекательной.

«Таким образом, ПДС даёт возможность в более короткие сроки заработать на пенсию. И их часть уже будет застрахована, что делает такой вариант менее рискованным», — цитирует Ермилову РИА Новости.

