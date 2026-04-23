Российские военнослужащие уничтожили группу из шести иностранных наёмников в ходе освобождения населённого пункта Гришино в ДНР, сообщил боец 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Ирек Нуриахметов.
Об этом российский штурмовик рассказал журналистам РИА Новости.
Нуриахметов рассказал, что смежное подразделение по рации предупредило его о приближении боевиков, чья речь не была похожа на русскую или украинскую.
По его словам, после боя выяснилось, что вся экипировка противника, включая американские винтовки, оказалась натовского производства.
«Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны», — добавил военный.
Во вторник, 21 апреля, Минобороны объявило о взятии под контроль Гришино.