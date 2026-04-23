Трамп заявил, что не торопит Иран с предложениями по сделке с США

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с Вашингтоном.

«Никакого давления относительно сроков этого. Сообщения об окне в три-пять дней, которые появились ранее, ложные», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
