TWZ: США впервые за 38 лет применили палубную артиллерию в морском бою

Предыдущий морской бой США с применением артиллерии произошел во время операции «Богомол» 18 апреля 1988 года. Тогда американцы также сражались с Ираном — операция была ответом на подрыв эсминца USS Samuel B. Roberts на иранской мине. В тот день крейсер Wainwright и эскортный корабль Bagley применили в бою 127-мм орудия, ракетный фрегат USS Simpson вел огонь из 76-мм пушки. Целью артиллерийских обстрелов был атакующий катер Joshan. Операция «Богомол» была самым масштабным сражением американского флота в послевоенной истории.