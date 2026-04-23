WSJ: отставке министра ВМС США Фелана предшествовал конфликт с Хегсетом

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Отставке Джона Фелана с поста министра военно-морских сил (ВМС) предшествовала месяцами нарастающая напряженность в отношениях с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, недовольство Хегсета и его первого заместителя Стивена Файнберга вызывали близкие отношения Фелана с президентом США Дональдом Трампом — он регулярно беседовал с американским лидером в его частном клубе Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, а также, как Фелан сам рассказывал законодателям, мог посреди ночи в формате переписки обсуждать с Трампом судостроение.
Особенное раздражение руководства Пентагона вызвало то, что осенью 2025 года Фелан представил идею строительства нового боевого корабля напрямую Трампу в обход Хегсета, отмечает газета.
Фелан, являющийся основателем и сооснователем нескольких инвестиционных компаний, был утвержден Сенатом Конгресса США на должность министра ВМС 25 марта 2025 года, после чего был приведен к присяге. Министр ВМС отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение военно-морских сил, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.
Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что Джон Фелан покидает свой пост в американской администрации.