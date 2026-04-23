Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Голубец: среди оборонявших Гришино солдат ВСУ были подготовленные

Командир штурмовой роты 35-й бригады группировки «Центр» сообщил, что об этом свидетельствуют брошенные в населенном пункте медали и документы.

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Хорошо подготовленные военнослужащие ВСУ были в числе тех, кто держал оборону в Гришине. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Владимир Голубец, об этом свидетельствуют брошенные в населенном пункте медали и некоторые документы.

«Были достойные, так сказать, воины непростые. Не мобилизованные, которых захватили ТЦК. Были реально боевые люди, которые получали ордена и медали, есть документы. Трофеи эти были вынесены с поля боя», — сказал командир.

21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.