Два человека погибли в результате утечки химических веществ на заводе в США

Два человека погибли, ещё 30 пострадали в результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии в США.

Два человека погибли, ещё 30 пострадали в результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии в США.

По информации Associated Press, на предприятии во время процесса очистки произошла химическая реакция газа с участием азотной кислоты и другого вещества, что привело к образованию токсичного сероводорода.

Отмечается, что у пострадавших наблюдались кашель, одышка, боль в горле и зуд в глазах. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

В марте в Техасе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе американской компании Valero в Порт-Артуре.

