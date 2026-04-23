Два человека погибли в результате утечки химических веществ на заводе в США

Два человека погибли, ещё 30 пострадали в результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии в США.
По информации Associated Press, на предприятии во время процесса очистки произошла химическая реакция газа с участием азотной кислоты и другого вещества, что привело к образованию токсичного сероводорода.
Отмечается, что у пострадавших наблюдались кашель, одышка, боль в горле и зуд в глазах. Один человек находится в тяжёлом состоянии.
