Замглавы МИД Панкин: отношения России и США находятся на самой низкой точке

Двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент находятся на самой низкой точке.

Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Панкин пояснил, что недавние прямые контакты лидеров стран России и США в Анкоридже оказались довольно плодотворными. По его словам, главной сложностью сейчас остаётся высокая непредсказуемость американской стороны, когда заявления и действия могут кардинально меняться в течение суток.

«Они (Отношения. — RT) находятся на самой низкой точке… и это жутко», — констатировал замглавы МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется, что договорённости, достигнутые на Аляске, будут воплощены в жизнь.

По его словам, понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, подразумевают серьёзные компромиссы от России.

