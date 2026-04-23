Замглавы МИД Панкин: отношения России и США находятся на самой низкой точке

Двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент находятся на самой низкой точке.
Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
Панкин пояснил, что недавние прямые контакты лидеров стран России и США в Анкоридже оказались довольно плодотворными. По его словам, главной сложностью сейчас остаётся высокая непредсказуемость американской стороны, когда заявления и действия могут кардинально меняться в течение суток.
«Они (Отношения. — RT) находятся на самой низкой точке… и это жутко», — констатировал замглавы МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется, что договорённости, достигнутые на Аляске, будут воплощены в жизнь.
По его словам, понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, подразумевают серьёзные компромиссы от России.