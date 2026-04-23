Президент Палестины не сможет посетить мероприятия 9 мая в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет посетить памятные мероприятия 9 мая в Москве.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии палестинского лидера.
Уточняется, что политик получил приглашение на участие в китайско-арабском саммите в Пекине, и это мероприятие накладывается по времени на торжества в Москве.
«В ближайшее время будет решено, кто будет представлять Палестину на мероприятии в Москве», — передаёт агентство.
Ранее премьер-министра Словакии Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву на День Победы 9 мая.
Позже он заявил, что Литва и Латвия не пропустят его борт на торжества в Москве.
Узнать больше по теме
