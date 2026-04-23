Песков объяснил остановку прокачки казахстанской нефти в ФРГ «техническими моментами»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил остановку поставок казахстанской нефти в ФРГ через нефтепровод «Дружба» «техническими моментами». Он подчеркнул, что, несмотря на ограничения, интересы казахстанских партнеров будут обеспечены за счет использования других маршрутов, рассказал он в интервью «Вестям».