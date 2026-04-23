Песков объяснил остановку прокачки казахстанской нефти в ФРГ «техническими моментами»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил остановку поставок казахстанской нефти в ФРГ через нефтепровод «Дружба» «техническими моментами». Он подчеркнул, что, несмотря на ограничения, интересы казахстанских партнеров будут обеспечены за счет использования других маршрутов, рассказал он в интервью «Вестям».

О прекращении транзита с 1 мая ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Информацию о временной приостановке также подтвердил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. Он уточнил, что поставки возобновятся после устранения технических препятствий.

Власти Германии сообщили, что прекращение поставок казахстанской нефти не сильно повлияет на работу НПЗ в Шведте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гнутся шведты».

