Россия получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите G20 в США

«Есть приглашение к участию на высшем уровне», — сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.
По словам Панкина, вопрос о том, кто именно будет представлять Россию на саммите, пока остается открытым. Окончательная ясность появится ближе к дате проведения мероприятия.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент президент России Владимир Путин не рассматривает возможность поездки на саммит G20.
Как писал KP.RU, США очень ждут прибытия российского лидера на саммит. По словам шерпы России в G20 Светланы Лукаш, Вашингтон рассчитывает на участие всех лидеров стран-членов «Большой двадцатки».