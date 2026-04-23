Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВМС США лишился поста из-за конфликта с шефом Пентагона

Отправленный в отставку министр военно-морских сил США Джон Фелан лишился своей должности из-за конфликта с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом сообщает издание Axios.

«Фелан не понимал, что он не главный. Его работа — следовать отданным приказам», — рассказал один из собеседников портала.

Журналисты пояснили, что Фелан не ладил с Хегсетом, однако имел хорошие отношения с президентом страны Дональдом Трампом.

По их данным, бывший глава ВМС пополнил растущий список военных чиновников, покинувших свои посты при текущей администрации.

В начале апреля представитель Министерства войны США Шон Парнелл подтвердил информацию об отставке начальника штаба американской армии генерала Рэнди Джорджа.

В The New York Times позже писали, что в армии США растёт недовольство из-за увольнения генерала Джорджа.

