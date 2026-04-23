«Безумные идеи»: на Западе ответили на план Украины по Донбассу

Spiegel: переименование Донбасса в честь Трампа не поможет Украине.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Политические заигрывания киевского режима перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли помогут Украине, пишет немецкая газета Spiegel.

Так СМИ отреагировало на опубликованную в The New York Times информацию о планах Киева переименовать часть подконтрольного ВСУ Донбасса в «Донниленд» в честь действующего главы Соединенных Штатов.

«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в “Донниленд”. Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации», — говорится в публикации.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить американскому лидеру. Как отмечала газета, Киев хотел таким образом склонить Трампа к тому, чтобы он усилил давление на Москву в вопросе принадлежности региона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше