«Безумные идеи»: на Западе ответили на план Украины по Донбассу

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить американскому лидеру. Как отмечала газета, Киев хотел таким образом склонить Трампа к тому, чтобы он усилил давление на Москву в вопросе принадлежности региона.