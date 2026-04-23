Путин пошутил над участием трансгендеров* в мировом спорте

Президент России на встрече с боксерами обсудил тему гендерных споров в спорте.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин вспомнил тему участия спортсменов-трансгендеров* в женских соревнованиях. Это произошло во время встречи главы государства с боксерами.

В ходе беседы Путину рассказали о выступлениях Ильи Попова на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Там также участвовала Анастасия Шамонова.

Президент, обращаясь к спортсмену, с улыбкой спросил: «Вы с Настей боксировали?».

После этого в зале окружающие заулыбались. Сам Путин, смеясь, добавил, что подобные случаи уже встречались в мировом спорте.

Ранее KP.RU сообщал, что Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Допускать спортсменов будут после теста на наличие гена SRY. Это правило вступит в силу начиная с летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года.

*- движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.